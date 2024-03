Lo spettacolo ce lo si aspettava in pista, invece piloti e perfomance stanno quasi facendo da sfondo ad altri spettacoli, certo non del tutto edificanti. La vigilia del secondo gran premio dell’anno è particolarmente agitata infatti dagli strascichi del caso Horner e dalle accuse pesanti rivolte al Presidente della Federazione. Indagato per un presunto tentativo di interferire sul risultato del GP dell’Arabia Saudita 2023, quando avrebbe chiesto di togliere la penalità inflitta ad Alonso in gara per non fargli perdere il podio, è stato ulteriormente accusato da un informatore anonimo di aver fatto anche pressioni per non concedere la certificazione al circuito di Las Vegas in tempo per il GP.