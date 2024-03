E' iniziata anche la stagione della F1 Academy: a Jeddah si sono concluse le prove libere. Doriane Pin si conferma la più veloce per quasi tutta la sessione. Alle sue spalle Pulling e Block. Weug quinta. Alle 19.30 ora italiana ci saranno le qualifiche. Tutto in diretta Sky e streaming su NOW

F1, GP ARABIA, LA DIRETTA DELLE LIBERE