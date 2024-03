Il campione in carica, terzo nelle libere, dice: "Sono andate piuttosto bene, abbiamo imparato tanto. Nel giro secco sarà molto combattuta, forse c'è qualcuno meglio di noi, noi andiamo meglio nel long run". Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

GP ARABIA, COME SONO ANDATE LE LIBERE