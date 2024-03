Il team principal della Red Bull protagonista assoluto della conferenza nel giovedì di Jeddah. Tante domande sul caso che lo ha coinvolto. Sulla sospensione che avrebbe stabilito il team nei confronti della persona che lo ha accusato: "Non posso commentare". Sul rapporto con il papà di Verstappen: "Jos troppo coinvolto? Lui ha formato Max, ma parla per se stesso come Max parla per se stesso". E sul futuro del campione in carica: "Arriverà a scadenza di contratto e continuerà a vincere"

"Tutti si concentrano sul futuro e il team si sta concentrando sul Mondiale. Verstappen? Arriverà a scadenza di contratto (2028, ndr) e continuerà a vincere per la Red Bull". A dirlo è Christian Horner, protagonista assoluto della classica conferenza dei team principal nel weekend del GP d'Arabia Saudita. Al centro, ovviamente, il caso recente che ha tenuto banco nel Circus: le accuse per "comportamenti inappropriati" nei confronti di una dipendente e l'assoluzione a seguito di un'indagine interna della scuderia, che comunque ha creato una spaccatura all'interno del team. Su tutti tra Horner stesso e Jos Versatppen, papà di Max: "Se io rimango Jos porterà via Max? Tutti si concentrano sul futuro - ha detto appunto Horner -, come il team si sta concentrando sul Mondiale. L'inchiesta? La situazione tra le parti è stata chiarita, ma non la renderò pubblica". Di nuovo su Jos Verstappen: "È lui che ha formato Max, ma parla per se stesso, esattamente come Max parla per se stesso, entrambi abbiamo interesse che suo figlio ottenga i migliori risultati possibili".