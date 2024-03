Hamilton "sospetta" che il tre volte campione del mondo sia nella lista della Mercedes che dovrà decidere su chi puntare per il dopo Lewis. Ma il britannico dubita che la mossa possa avvenire nel 2025: "Non penso voglia lasciare una macchina così". Tutto live su Sky e in streaming su NOW

"Sono sicuro che Max Verstappen sia sulla lista della Mercedes. Ma sono anche abbastanza certo che sia concentrato sul presente e inoltre non vedo perché debba lasciare una macchina così bella". Le parole di Lewis Hamilton alimentano le voci su un futuro di Verstappen in Mercedes al suo posto. E se non subito, come sottolinea Hamilton, almeno per il futuro. Il caso Horner in Red Bull e i tanti rumors attorno al team sembrano aver innescato un effetto domino, al momento solo a parole, che potrebbe portare a tanti cambiamenti. Cambiamenti che dunque Hamilton, futuro pilota Ferrari, non esclude con il passaggio di Max alla scuderia di Brackley. "Saranno davvero interessanti i prossimi sei mesi o giù di lì. Non ho altri scoop...", ha aggiunto il britannico a Sky UK.