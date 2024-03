Il diciottenne debuttante su Ferrari che ha sostituito Sainz: "Questa mattina mi sono svegliato pensando alla mia gara di Formula 2, invece sabato correrò un GP di F1. Non sono contento delle qualifiche, perché ero vicino al Q3, ho un po' pasticciato". In griglia scatterà undicesimo: "Vorrei andare a punti". Sabato il GP alle 18: tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

Bearman, buona la prima. Avvisato nel primo pomeriggio del forfait di Sainz, catapultato nella scuderia più prestigiosa della storia per correre libere tre e poi una qualifica. Passato al Q1 ma fermatosi al Q2, coi complimenti di Vasseur che lo ha elogiato. Tante emozioni per il diciottenne che sostituisce il pilota spagnolo sulla Rossa: "Questa mattina mi sono svegliato e pensavo alla mia gara di Formula 2, dove sarei partito decimo, e invece sabato partirò undicesimo in una gara di Formula 1 - dice lui a Sky -. È stata dura perché non ho avuto tempo per nessuna preparazione. Subito libere tre e poi qualifica, non sono comunque contentissimo perché ero vicinissimo al Q3, ho pasticciato un po', ma sicuramente per me è una grandissima opportunità".