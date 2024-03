Il team principal della Rossa dopo le qualifiche: "Bene Bearman, lo abbiamo chiamato alle due del pomeriggio di oggi dicendogli che sarebbe dovuto salire su una Ferrari. Leclerc arrabbiato per il secondo posto? Normale, è un agonista. In gara dovremo essere opportunisti. Sainz in Australia? Valuteremo a inizio settimana". Sabato il GP alle 18: tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW GP ARABIA SAUDIATA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE

Leclerc secondo, alle spalle del solito Max Verstappen. Poi Oliver Bearman, che scatterà undicesimo. La forza della RedBull e le condizioni di Sainz: tanti i temi toccati dal team principal della Rossa dopo le qualifiche del venerdì, a partire dal giovane debuttante: "Ollie è stato fantastico - dice Vasseur -, lo abbiamo chiamato alle due del pomeriggio di oggi dicendogli che sarebbe dovuto salire su una Ferrari. Si è lanciato subito nelle libere tre come prima sessione di Formula 1, ha fatto un ottimo lavoro e ha mancato il Q3 per pochi centesimi. Ha gestito bene tutto, in gara sarà un'altra sfida".

Opportunismo Tema gomme: soft anche in gara in partenza? "Vedremo - dice Vasseur -, dobbiamo ancora fare il debrief. Settimana scorsa avevamo due macchine, oggi una. Ma direi che conta il passo, e nel giovedì abbiamo dimostrato uno buon passo. Ora concentriamoci su noi stessi e sulla strategia. A Jeddah ci sono sempre state tante bandiere rosse e safety car, dobbiamo essere opportunisti".

La sfida con la RedBull Una grande prova di Leclerc, ma Verstappen è sembrato imbattibile come al solito: "Se mi aspettavo di vederci più vicini a Max? Sapevamo che sarebbe stata una qualifica combattuta, e lo è stata. Difficile mettere insieme il giro con un set di gomme nuove, visto che dovevi portarle in temperatura, è stato più semplice con le soft usate. Leclerc ha fatto un ottimo giro anche se non è servito per battere Max. Lui arrabbiato? Lo capisco, è un agonista, vuole sempre essere davanti". E in gara? "Anche stavolta Verstappen è sembrato molto molto veloce, lo è stato ieri e oggi, ma ho la sensazione che non siamo troppo lontani, è una questione di decimi. Certo, su sessanta giri diventano tanti… Ma lo scorso anno eravamo a un secondo di distanza e, certe volte, abbiamo lottato con loro. Quest'anno partiamo da una condizione migliore. Lavoriamo sui dettagli e spingiamo".

Come sta Sainz Infine la situazione Sainz: come sta? Tornerà in Australia? "Non lo so, l'operazione è stata nel pomeriggio e so che è andata bene, ma è presto per stilare un programma. Ne parleremo a inizio settimana col chirurgo e vedremo. Sarei felice di riaverlo il prima possibile, ma la cosa più importante è lui, non la gara".