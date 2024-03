Il venerdì a Jeddah inizia con un colpo di scena in Formula 2: Bearman correrà infatti con Ferrari in F1 al posto di Carlos Sainz, operato oggi di appendicite. La Prema dovrà affidarsi al solo Kimi Antonelli per il weekend in Arabia. La gara, caratterizzata da due Safety Car, è vinta da Verschoor. Sul podio Hauger e Aron. In classifica, Malonery resta leader. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

GP ARABIA SAUDITA: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE