Grande Bearman! Esordio da 10 e lode per l'Orsetto Ferrari. Le PAGELLE

E' la giornata di Ollie Bearman: è lui il pilota di giornata che ruba la scena al solito Verstappen. Prestazione da 10 e lode per l'adorabile Orsetto Ferrari. Il compagno di squadra conquista il primo podio stagione. Ottima gara anche per Hamilton, Hulkenberg e Magnussen. Il Mondiale torna il 24 marzo a Melbourne: tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP ARABIA: HIGHLIGHTS DELLA GARA