Felipe Massa non si arrende e fa causa alla Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) e alla Formula1. Ovviamente stiamo parlando del Mondiale 2008, prima vinto e poi perso dall'allora ferrarista, beffato per un punto da un sorpasso in extremis di Lewis Hamilton nell'ultimo GP del Brasile ai danni del tedesco Timo Glock. Ma l'oggetto della causa non è il finale convulso di Interlagos, ma quanto accaduto a Singapore un mesetto prima, il cosiddetto "crash gate" di Marina Bay. Quando cioè Piquet junior andò a sbattere contro il muro, una decisione che, secondo Massa, sarebbe stata decisa a tavolino dalla Renault per favorire la strategia di Fernando Alonso, allora compagno del figlio d'arte. Da allora sono passati 16 anni, ma Massa non si è mai arreso sulla questione. E oggi porta FIA e F1 in tribunale: "Ho sempre detto che avrei lottato fino alla fine. Ora cercheremo di avere giustizia", ha spiegato l’ex pilota Ferrari ai media brasiliani.