Il film di Michael Mann con Adam Driver, Penelope Cruz, Shailene Woodley e Patrick Dempsey andrà in onda da venerdì 15 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Arriva in prima TV su Sky Ferrari , in onda domani, venerdì 15 marzo, alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming su NOW e disponibile on demand . Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K .

Dove vedere Ferrari

"Ferrari", venerdì 15 marzo in prima TV alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.