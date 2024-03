Dall'altra parte del mondo alla ricerca di risposte. La Red Bull domina in pista ma resta una polveriera, con la situazione interna al team tutt’altro che risolta. La Ferrari ha la certezza di essere seconda forza ma deve capire come sfruttare meglio le gomme per avvicinarsi ancora a Verstappen in attesa dei primi sviluppi. E gli altri, su tutte Mercedes e McLaren, sperano di avere del potenziale rimasto fin qui inespresso. Quest'anno la gara di Melbourne è stata anticipata alle 5 di notte in Italia, un po' per l'ora legale australiana un po' per evitare di ripetere quanto successo l'anno scorso, quando a causa di tre bandiere rosse la gara terminò al tramonto con relative lamentele dei piloti per la poca luce. Un GP da dimenticare per la Ferrari con il doppio zero per l'uscita di Leclerc dopo 3 curve e la penalità a Sainz nel finale. Lo spagnolo dopo l’appendicite non è ancora al top ma vuole esserci, in ogni caso rivedremo Oliver Bearman che dopo il sensazionale debutto in F1 tornerà in F2, accanto al suo compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli che da esordiente continua nella sua crescita. In pista anche la F3 con due italiani, Minì e Fornaroli, che puntano al titolo. Il programma quindi è ricchissimo, dalla tarda serata fino all’alba: sarà un weekend da pazzi della notte.