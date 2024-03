Il pilota della Ferrari nel giovedì di Melbourne: "E' da un po' che abbiamo un approccio aggressivo. Gli aggiornamenti ci aiuteranno ad avvicinarci alla Red Bull di oggi, ma bisognerà vedere come saranno loro tra un paio di gare. Noi stiamo lavorando bene, siamo la squadra che ha fatto più progressi". Tutto il weekend sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

LA GUIDA TV