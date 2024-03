Lo spagnolo pronto a tornare in pista dopo l'intervento di appendicite che lo ha fermato in Arabia Saudita: "devo andare in macchina e vedere come mi sento, perché ho cominciato ad allenarmi un paio di giorni fa. Non sarò al 100%, ma se non sentirò dolore allora potrà essere un buon fine settimana". E sul futuro: "Aspetto e valuto per fare la scelta giusta". Tutto il weekend sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

"Prima di tutto devo andare in macchina e vedere come mi sento, perché ho cominciato ad allenarmi un paio di giorni fa”, Così Carlo Sainz sulle sue condizioni dopo l’intervento di appendicite in Arabia Saudita e il recupero in vista della gara di questa settimana a Melbourne: "Il recupero è andato bene, so che ho fatto tutto il possibile. Ovviamente non sarà al cento per cento dal punto di vista fisico, sono stato dieci giorni a letto senza potermi muovere molto. Ma se non sento dolore e se non lo sentirò in macchina, so che potrò fare un buon weekend".