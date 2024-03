Questo VIDEO ci riporta alla prima stagione di Leclerc in F1, quando era alla guida dell'Alfa. Alla vigilia del GP, il giovanissimo Charles e l'allora compagno di squadra Ericsson furono ospiti allo zoo di Melbourne e fecero "amicizia" con alcuni tipici abitanti dell'Australia: da un tenero koala a un pitone e fino a un cucciolo di coccodrillo. In massima sicurezza e nel rispetto degli animali. Ma la prima reazione del monegasco è indimenticabile... Il weekend live su Sky e in streaming su NOW



