Ricciardo: "Ritorno in Red Bull? Ora non ci penso"

L'intervista esclusiva di Daniel Ricciardo a Sky Sport: "“Le prime due gare non sono andato bene, avevo qualche problema di aerodinamica, ma arrivo a questo weekend carico e voglio raggiungere un bel risultato". Allontana, momentaneamente le voci sul mercato piloti: "Non voglio farmi distrarre da altro, voglio dare il 100% con la mia squadra e per il futuro vedremo…” E non perdetevi i suoi consigli per affrontare il weekend notturno di F1 LA GUIDA TV

Il Gran Premio d’Australia è un circuito importante per tutti i piloti, non solo per te che sei di casa. Come mai questo? "Il circuito è molto bello, un po’ come Imola: in mezzo a un parco e ha anche un lago. Quest’anno siamo tre australiani in griglia: io, Oscar Piastri e Valtteri Bottas (ride ndr)" Cosa vuoi dimostrare qui, il prossimo weekend? "Le prime due gare non sono andato bene, avevo qualche problema di aerodinamica, ma arrivo a questo weekend carico e voglio raggiungere un bel risultato. È normale che io sia sempre quello che deve dimostrare qualcosa, funziona così in questo sport, tutti fanno riferimento all’ultima gara che hai fatto e ti definiscono per quella. Ma io faccio questo lavoro da tanti anni, più passa il tempo e più mi concentro su ciò che devo fare" Parlaci del casco che porterai in pista "È un casco molto australiano, l’ha disegnato una ragazza che una competizione per giovani artisti. Quando l’ho visto mi è subito piaciuto molto. Correrò con questo casco e poi lo metteremo all’asta per beneficienza"

Hamilton in Ferrari ha aperto il domino del mercato piloti, ed è un qualcosa che ti tocca direttamente. Un futuro in Red Bull è un obiettivo per te? O pensi al presente? "Entrambe, da una parte sarebbe magnifico tornare in Red Bull in futuro, dall’altra oggi voglio dare tutto per la mia squadra. Non voglio farmi distrarre da altro, voglio dare il 100% con questa macchina e per il futuro vedremo…" Come sarebbe una Red Bull senza Verstappen? "Strano. Io non so se andrà via, personalmente non penso ma comunque niente è impossibile. Ha già vinto tutto con la Red Bull e penso continuerà a farlo. Non sarebbe un mio problema, io sono concentrato su me stesso"

L’anno scorso hai subito un brutto infortunio alla mano, in Olanda, e sei rimasto fuori per qualche gara. Allo stesso modo, oggi, Carlos Sainz vuole tornare subito a correre dopo essere stato operato di appendicite. Come si approccia ad una gara un pilota al ritorno dall’infortunio? "Mentalmente non cambia. A livello fisico, non so bene il suo caso – sicuramente porta dolore – quando è capitato a me ho dovuto lavorare sulla forza. Però ripeto, mentalmente siamo forti e allenati, quindi non sarà un problema" Che aggiornamenti avete apportato alla monoposto? "Abbiamo risolto alcuni problemi che abbiamo riscontrato nelle passate gare, non abbiamo apportato degli aggiornamenti ma avremo un ala anteriore nuova" Realisticamente, un obiettivo per il prossimo weekend? "Voglio arrivare in top 8, è un risultato che non mi renderebbe contento ma sarebbe comunque un risultato giusto" Ti ha stupito Oliver Bearman? "Ha fatto molto bene, è un bravo pilota. Non lo conosco bene, ma mi sembra anche un bravo ragazzo" In Europa la prima sessione di prove Libere sarà alle 2.30 della mattina. Cosa consigli per non perderla? "Se andate a dormire alle 21, mettete la sveglia. Da mezzanotte in poi ormai restate svegli"