È un Hamilton in difficoltà quello visto finora. Ad ammetterlo è lui stesso al termine delle prove libere in Australia: "Una delle sessioni peggiori da tanto tempo a questa parte". Ha concluso la prima sessione in 9^ posizione e la seconda in 18^: "Nelle FP1 è andata abbastanza bene, ma poi è andata peggiorando", spiega, "Abbiamo portato delle modifiche abbastanza consistenti: lì è stata dura". Il GP di Melbourne è tutto live su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA: HIGHLIGHTS PROVE LIBERE