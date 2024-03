La Red Bull non ha portato aggiornamenti tecnici in Australia, ma c'è un particolare: nel corso delle libere 1, sono stati montati dei sensori sulla RB20 di Max Verstappen, posizionati nei copriruota. Potrebbero servire per monitorare la temperatura degli pneumatici? Guarda il video. Il GP di Melbourne è tutto live su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA: HIGHLIGHTS PROVE LIBERE