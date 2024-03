In occasione dei trent'anni dalla scomparsa di uno dei piloti più amati dagli appassionati di Formula 1, e non solo, Imola organizza una commemorazione per Ayrton Senna, morto durante il Gran Premio di Imola del 1° maggio 1994, e per l'austriaco Roland Ratzenberger, deceduto nelle qualifiche del giorno precedente, il 30 aprile '94. Il calendario degli eventi è iniziato ieri, 21 marzo, giorno di nascita del pilota brasiliano GP AUSTRALIA: HIGHLIGHTS PROVE LIBERE

Sono passati trent’anni da quel tragico 1° maggio, trent’anni dalla scomparsa di uno dei campioni più amati della Formula 1, che continua ad ispirare tanti piloti e non solo. Nel ricordo di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, morto il giorno prima durante il Gran Premio all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, il comune emiliano ha organizzato un calendario di eventi in collaborazione con l’Instituto Ayrton Senna, il Ministero degli Esteri e la Regione Emilia-Romagna per commemorare la scomparsa dei due piloti. L’iniziativa, che prende il nome di “Senna 30 years”, comprende numerosi appuntamenti, iniziati ieri, il 21 marzo, data di nascita del pilota brasiliano, e si protrarranno fino al 2 giugno. In questo periodo, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari si terranno due gare internazionali: la 6 Ore di Imola del World Endurance Championship (WEC) il 19-21 aprile e il Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna il 17-19 maggio.

Campione di Formula 1, ma non solo “Ayrton non è stato solamente un grande campione di Formula 1, ma ha rappresentato un simbolo e un’icona di umanità generosità, sensibilità e d’ispirazione per milioni di tifosi in tutto il mondo e lungo varie generazioni”, afferma Marco Panieri, sindaco di Imola: “Imola porta sulle spalle questa eredità storica e per questo eravamo intenzionati ad omaggiarne il ricordo con tutte le nostre potenzialità”. Stefano Domenicali, CEO della Formula 1: “Senna è stato un riferimento importante, lo è ancora dopo 30 anni. Quello che ha lasciato Ayrton è qualcosa di straordinario e noi, come tutti quelli che fanno parte del mondo dello sport e della Formula 1, abbiamo l'obbligo insieme di coltivarne i valori positivi che Ayrton, tramite la sua famiglia, ha lasciato, non solo nella nostra comunità, non solo nel Paese dove è nato, ma in tutto il mondo”.

Il calendario degli eventi Ad aprire il calendario di iniziative è la mostra “MAGIC. Ayrton Senna – Imola 1994-2024. Fotografie di Angelo Orsi e Mirco Lazzari”. Sono 94 scatti (94 come l’anno del tragico incidente) di un fotografo, Angelo Orsi, amico di Ayrton, che è stato capace di cogliere il lato più intimo e umano del campione in tutte le sue sfumature. Il secondo evento, in programma il 23 marzo, è il percorso “Ayrton Senna da Kobra a Pierotti” che si snoda attraverso opere artistiche dedicate al pilota. Si inizia dal murale di Kobra sulla facciata del museo “Checco Costa” e si termina il percorso davanti al monumento in bronzo di Pierotti nel punto dell’impatto in pista, ricordando anche Roland Ratzenberger.

La mostra “Non esiste curva dove non si possa sorpassare. L'autodromo di Imola dalle origini al ritorno del WEC. Percorso espositivo MOSTRA WEC - 1994 - F1” si terrà dal 16 aprile al 1° giugno presso la biblioteca comunale. Il focus è sui momenti significativi della storia dell’Autodromo di Imola, dal legame con Enzo Ferrari agli eventi del motorsport che ha ospitato e che ospita tutt’oggi. Imola è la protagonista della mostra fotografica “ImolAyrton”: Marco Isola espone 11 foto in formato 70x100 scattate a Imola dal 1992 al 1° maggio 1994, compresa la partenza del Gran Premio e l’ultimo passaggio di Senna alla curva della Tosa, prima dell’incidente. La mostra di Memorabilia di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger sarà esposta al Museo Checco Cosa dal 27 aprile al 1° maggio.

Ancora Pierotti è l’autore dell’intervento “Da ‘a Ayrton Senna’ alle ‘Iron pictures’ - Stefano Pierotti: memoria e orizzonte”. Il murale dello scultore, che sarà posizionato ad Imola, ritrae il volto di Senna con la tecnica degli “Iron pictures”. Ad esso sarà affiancata una mostra che ripercorre le fasi di realizzazione del monumento. Il 1° maggio si terrà “Ayrton and Roland Day”. Alle 9.30 sulla pista dell’Autodromo si terrà una corsa dedicata ad Ayrton, al termine della quale l’Autodromo verrà aperto al pubblico. Alle 14.17, ora dell’incidente, si terrà la cerimonia di commemorazione “SENNA30 years” alla curva del Tamburello. A seguire, alla curva Villeneuve il “ROLAND30 years”. Dalle 16 alle 18.30 allo stadio comunale “Romeo Galli”, si svolgerà il torneo di calcio “Roland & Ayrton Tribute” tra le scuole calcio di Italia e Brasile. Alle 21, il monologo teatrale “Io & Ayrton”.

Infine, la mostra AYRTON SENNA. Forever, in programma al Museo Nazionale dell’Automobile: in esposizione le vetture più significative che il campione brasiliano ha guidato in carriera, dai kart alla Formula 1. Non mancheranno documenti, pubblicazioni e memorabilia, compresa la più completa raccolta delle sue tute da corsa e dei suoi caschi.