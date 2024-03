Vicky Piria commenta le qualifiche in Australia, con uno sguardo alla gara di domani: "Fino al Q3 la Ferrari aveva dominato, poi c'è stato il salto in avanti della Red Bull: si giocheranno la gara loro due. E che peccato per Leclerc...". Guarda il video. Il GP di Melbourne è tutto live su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE