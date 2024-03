Una vera impresa. Lo spagnolo della Ferrari, reduce dall’intervento di appendicite a cui si è sottoposto due settimane fa e con dolori che avrebbero potuto tenerlo fuori anche in questo weekend, ha stregato tutti a Melbourne chiudendo con il secondo tempo alle spalle di Verstappen. Una prova "eroica" che conferma la forza del pilota, uscito poi stremato dalla sua SF-24 e accompagnato ai box con una golf car. Domani alle 5 il GP live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS