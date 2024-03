Il francese passa primo sotto la bandiera a scacchi, con 6”8 sugli inseguitori. Primi punti per Martins (2) e Bearman (1). In classifica Maloney sempre leader. Domani Feature Race con Hauger al palo e Antonelli in prima fila. Tutto live su Sky e in streaming su NOW F1, LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE DI MELBOURNE

Il francese Isaac Hadjar si è aggiudicato la Sprint Race della Formula 2 a Melbourne. Il pilota del team Campos ha preceduto al traguardo Stanek (Trident) e Hauger (MP) Dopo una sessione di qualifiche assai tormentata per molti protagonisti annunciati (Martins, Crawford, Fittipaldi, lo stesso Bearman) ecco spuntare dal cilindro Dennis Hauger (MP) e Kimi Antonelli (Prema) a comporre un’inedita e arrembante prima fila per la Feature Race. Ennesima dimostrazione di talento dell’italiano che a Jeddah aveva difeso da solo i colori della ‘ferrarina’, dopo l’improvvisa chiamata di Ollie Bearman su una SF-24 in sostituzione dell’indisponibile Sainz.

Il regolamento delle gare Sprint, tuttavia, impone come per le F3 un ribaltamento della griglia delle migliori prestazioni cronometriche, 10 nel caso della F2. Per cui al via della corsa più corta -23 giri per poco più di 121 km complessivi- i due migliori vanno a schierarsi in quinta fila. Davanti a tutti si posizionano Stanek (Trident) e Bortoleto (Invicta), dalla terza fila parte il leader del campionato Maloney (Rodin), Fittipaldi in pit lane. Al via è subito bagarre e dopo pochi metri Hadjar stringe su Martì che impatta su Bortoleto ed entrambi vanno a sbattere contro il muro della pit lane. Poi Hadjar prende la testa della corsa ed entra la Safety Car. Antonelli è sesto. Martins balza in tredicesima posizione. Approfitta della Safety Car Cordeel per cambiare gomme.

La corsa riparte al settimo giro. Errore di Maloney che scivola in decima posizione. Al decimo giro, durante un tentativo di sorpasso si girano Antonelli - mentre occupava la quinta posizione, finendo in ghiaia - e Verschoor. Safety Car ancora. Fuori anche l’italiano. In testa alla corsa c’è sempre Hadjar (la cui posizione sarà investigata a fine gara, in riferimento all’incidente al via), poi Stanek e Maini. Hauger è quarto. vedi anche F2, l'incidente di Antonelli a Melbourne

Martins è risalito all’ottavo posto e Bearman al nono, davanti a Maloney. Nuovo via al quindicesimo giro. Aron va lungo e scivola in diciottesima posizione, con l’ala anteriore danneggiata. Al diciassettesimo giro va fuori pista Durksen. In settima posizione risale Martins. Hauger passa su Maini a un giro e mezzo dal termine e conquista la terza posizione che mantiene fino al podio, alle spalle di Stanek e Hadjar (Campos Team), che passa primo sotto la bandiera a scacchi, con 6”8 sugli inseguitori. Primi punti per Martins (2) e Bearman (1). In classifica non cambia nulla, Maloney sempre leader. Domani Feature Race con Hauger al palo e Antonelli in prima fila.