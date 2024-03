In una strana gara, dove tanti piloti di vertice sono stati penalizzati da incidenti e conseguenti Safety Car, anche Kimi Antonelli è stato protagonista di un episodio che lo ha costretto a fermarsi dopo un''intensa battaglia per il secondo posto con Richard Verschoor: entrambi in testacoda alla curva 12. Tutto il weekend in diretta su Sky e in streaming su NOW

