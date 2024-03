È festa in casa Ferrari dopo la vittoria di Sainz

È festa in casa Ferrari! A Melbourne Sainz conquista la prima posizione dopo un fantastico sorpasso su Verstappen. Sul secondo gradino del podio anche Leclerc. I festeggiamenti per la doppietta del Cavallino sono iniziati nel parc fermé subito dopo l’arrivo dei piloti e continuano anche dopo la premiazione. Il Mondiale torna il 7 aprile a Suzuka: tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA, HIGHLIGHTS DELLA GARA