La gara dell'Albert Park scatterà quando in Italia saranno le 5 del mattino. Dalla pole Verstappen, ma in agguato c'è Sainz con lui in prima fila. L'altra Ferrari di Leclerc scatta dalla quarta casella in griglia dopo la penalità inflitta a Perez. Qui tutto quello che c'è da sapere prima del via: giri, gomme, meteo e le ultime news. La diretta del GP Australia è su Sky e in streaming su NOW

Il Mondiale di Formula 1 pronto al terzo GP della stagione. Si corre in Australia, sul tracciato semi cittadino dell'Albert Park di Melbourne. Dopo le prove libere nel segno soprattutto delle Ferrari, ieri è arrivata la nuova pole di Max Verstappen che in 1:15.915 ha stampato anche il nuovo record della pista. E così, la Red Bull ha dimostrato di non essere in difficoltà come era apparso nelle sessioni precedenti e si candida a un altro successo. Ma dalla prima fila Sainz proverà a dare filo da torcere al campione in carica, così come dalla seconda non si risparmieranno Norris su McLaren e Leclerc con l'altra Rossa. Entrambi hanno guadagnato una posizione per una penalità inflitta a Perez. Si parte alle 5, tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW.