Max Verstappen conquista la 35^ pole della carriera e scatterà davanti a tutti nel GP d'Australia. Prima fila con la Ferrari di Sainz, seconda per Perez e Norris. Leclerc parte 5°, solo 11° Hamilton. 19 vetture al via: Sargeant è stato 'appiedato' dalla Williams. Domani il GP alle 5: tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE