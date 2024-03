Con il trionfo di Melbourne, Carlos Sainz fa sempre più gola in vista del prossimo anno quando sarà free agent. Roberto Chinchero: "Ci sarà un effetto domino in vista del 2025, dove la chiave sarà il poco probabile terremoto in casa Red Bull. Carlos non andrà in Sauber, con Red Bull c'è già stato un colloquio come è normale che sia. Io però penso che il suo futuro sarà all'Aston Martin". Guarda il video. Tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

