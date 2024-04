Suona la carica il campione del mondo della Red Bull dopo la gara in Australia vinta dalla Ferrari con Sainz e dove è stato costretto al ritiro: "Il GP è stato sfortunato, sono cose che succedono. Tuttavia abbiamo ottenuto nove vittorie di fila, un'impresa impressionante, quindi stiamo cercando di tornare ancora più forti per questo fine settimana". Il weekend sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

