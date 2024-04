Livrea speciale per le monoposto di Woking a Suzuka e in occasione del ritorno della campagna Driven by Chanhe. E' opera dell'artista Miltz che trae ispirazione dall’Edomoji, una calligrafia della tradizione nipponica. Qui il tutto si fonde con l’arte e la cultura moderna rappresentata da una monoposto che assume le sembianze di un drago che sfreccia tra le nuvole. Il weekend sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

