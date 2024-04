Leclerc: "Dobbiamo arrivare pronti in qualifica"

Charles Leclerc analizza il venerdì di Suzuka, tra la pioggia e un approccio promettente della SF-24: "E' stata una giornata così così, nelle libere 1 avevamo individuato qualche step per ottimizzare il set-up sul giro secco, ma non abbiamo potuto verificarlo in pista. Dovremo lavorare per farci trovare pronti per le qualifiche". Tutto il weekend del Giappone in diretta tv Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS LIBERE