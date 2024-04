Prima giornata di libere condizionata da pioggia e maltempo a Suzuka: "Non è stato un venerdì ideale, abbiamo perso praticamente tutta la seconda sessione. Comunque siamo tutti nella stessa situazione e lavoreremo nelle FP3. Nella prima ho avuto buone sensazioni dalla macchina, non vedevo l'ora di tornare in pista. Tutto il weekend del Giappone in diretta tv Sky e in streaming su NOW

"Siamo tutti nella stessa situazione: lavoreremo nelle Libere 3"

"Non un venerdì ideale visto che abbiamo perso tutta la seconda sessione a causa della pioggia. In quella del mattino mi ero trovato piuttosto bene in macchina, e non vedevo l’ora di tornare in pista per continuare il lavoro di messa a punto.

Purtroppo, però, nel pomeriggio l'asfalto era troppo bagnato per le gomme intermedie e negli ultimi minuti troppo umido per le slick, quindi siamo rimasti in garage eccetto qualche giro nel finale. Un peccato, ma siamo tutti nella stessa situazione e comunque avremo ancora tempo nelle libere di domani per completare la preparazione per le qualifiche".