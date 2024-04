Suzuka è una pista che non perdona. E lo sa ora anche Sargeant, finito a muro con la Williams nel corso delle prime libere: il pilota statunitense ha commesso un errore e ha perso il controllo la posteriore destra finita sull'erba all'uscita della 7. Già lo scorso anno aveva avuto un incidente alla curva 18. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, LA DIRETTA DELLE LIBERE