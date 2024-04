Charles Leclerc analizza il sabato complicato di Suzuka, chiuso con l'8° posto nelle qualifiche: "Non ho rimpianti, non potevo fare di più. Mancava grip, fatichiamo nel giro out e dobbiamo migliorare in quello. Qui è difficile sorpassare, ma il passo gara è buono: sarà importante fare una buona partenza". Tutto il weekend del Giappone in diretta tv Sky e in streaming su NOW

Charles Leclerc in difficoltà nelle qualifiche del GP del Giappone : nella specialità della casa, il monegasco chiude 8° e si prepara a una gara in rincorsa. Se il passo gara della Ferrari sembra buono, sarà fondamentale la partenza su una pista in cui superare è complicato come a Suzuka.

"Fatichiamo nel giro out, domani dobbiamo partire bene"

"Non ho una spiegazione delle mie difficoltà, anche con il 2° run non avrei fatto meglio. Ho fatto un bel giro, di solito il tempo viene. Non so per quale ragione, il grip non era sufficiente. Dobbiamo lavorarci, quest'anno abbiamo fatto fatica nel giro out per preparare il giro veloce. Stiamo cercando diversi approcci, abbiamo fatto tanti tentativi. Non ho rimpianti, ma oggi non ce n'era di più. Dobbiamo migliorare questo lato. Siamo fiduciosi sul passo, ma su questa pista è difficile sorpassare. Dobbiamo fare bene in partenza e sperare che il passo sia migliore degli altri per passarli".