Charles Leclerc soddisfatto a metà dopo il 4° posto in rimonta in Giappone: "Bene il primo stint, ma non posso essere contento del risultato in generale. Il passo gara c'è: alla domenica stiamo andando bene da inizio anno. Il problema è l'outlap nelle qualifiche. Lavorando ci toglieremo delle soddisfazioni". Il Mondiale torna in Cina il 21 aprile: in diretta tv Sky e in streaming su NOW

"Il primo stint è stato grande. In gara siamo forti da inizio anno, a parte in Bahrain dove ho avuto problemi. Ma non posso essere contento di un 4° posto, altrimenti devo restare a casa. Il problema è stato il weekend nel suo insieme. Le qualifiche non sono andate bene, per me è strano in carriera. Ma anche in Australia ho fatto fatica a mettere in temperature le gomme. Il passo gara alla domenica però c'è. Ora devo migliorare il mio outlap, in quel caso ci toglieremo le soddisfazioni. Il grip che mi dà la gomma non è quello che mi aspetto, ci devo lavorare. E' sempre stato un punto di forza, quindi lavorando dovrei migliorare".