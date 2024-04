Carlos Sainz soddisfatto al termine del GP del Giappone, chiuso sul podio alle spalle delle due Red Bull di Verstappen e Perez: "Una vittoria e sempre sul podio, è un inizio di stagione perfetto. Vedremo con gli aggiornamenti, possiamo fare un altro passo in avanti. In Cina sarà difficile per tutti, sarà una bella sfida". Il Mondiale torna in Cina il 21 aprile: in diretta tv Sky e in streaming su NOW

