Il fondatore della Toleman, scuderia che ha corso in Formula 1 dal 1981 al 1986 e nella quale ha debuttato Ayrton Senna, si è spento all’età di 86 anni

È scomparso all’età di 86 anni Ted Toleman. Il fondatore dell’omonima scuderia, che ha corso nel paddock di Formula 1, è morto all’età di 86 anni. Fondata nel 1981, la Toleman fu la prima monoposto in F1 di Ayrton Senna, con la quale il pilota brasiliano conquistò 3 podi: il primo a Monaco, quando Senna tagliò il traguardo al secondo posto del Gran Premio di Monaco, il secondo in Gran Bretagna e l'ultimo in Portogallo.