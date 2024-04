Con l'annuncio del prolungamento del contratto di Fernando Alonso, si chiudono le porte dell'Aston Martin per Carlos. Ma per il 29enne pilota di Madrid restano altre opzioni come Audi, che vorrebbe chiudere entro i primi di maggio. Anche la Mercedes continua ad essere una "pista" da seguire, anche se non appare poi così concreta. E poi la Red Bull... Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW: prossima tappa la Cina nel weekend del 21 aprile UFFICIALE IL CALENDARIO 2025

Dopo l’annuncio di Fernando Alonso, che resterà in Aston Martin con un contratto pluriennale e ritroverà anche Honda dopo un matrimonio precedenza finito male, si blocca di conseguenza la possibilità di vedere Carlos Sainz sulla "verdona" a partire dalla prossima stagione. A meno che il proprietario Lawrance Stroll non stia facendo riflessioni sul futuro del figlio Lance… Ma intanto, con il mancato rinnovo in Ferrari, Sainz è in cerca di una sistemazione per il 2025. E le possibilità non mancano.

C'è l'Audi per Carlo Sainz: progetto ambiziono ma dai tempi lunghi

Per lui c’è l’Audi, che ha dato una sorte di ultimatum al 29enne pilota spagnolo per avere una risposta e chiudere entro i primi di maggio; se l’intesa arrivasse, questo vorrebbe dire entrare a far parte del marchio che già ha accompagnato i grandi successi del papà, come quello dell’ultima Dakar. Diventerebbe di conseguenza parte di un progetto molto ambizioso che però avrà tempi lunghi, cominciando dal 2025 quando in pista ci sarà ancora la sola Sauber, mentre il 2026 rappresenta un'incognita ma pur sempre con una casa importante alle spalle come Audi. Le "previsioni" pensano che lì Sainz possa far bene e lottare per la quinta o sesta posizione nel Costruttori, ma in questo mondo mai dire mai...

L'opzione Mercedes e gli scenari che coinvolgono Kimi Antonelli La scuderia tedesca è un'opzione per lo spagnolo, ne ha parlato anche il team principal Toto Wolff, ma non concreta per quelli che sono i piani della Mercedes, ovvero tenere il sedile per Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano farà una ventina di giorni di test in un programma importante sotto molti punti di vista per fare poi le valutazioni del caso sul suo futuro: prima un passaggio alla Williams oppure subito titolare in Mercedes? Non si può escludere nemmeno un altro anno di esperienza in Formula 2, senza dimenticare che deve ancora compiere 18 anni. Il futuro in Mercedes sembra dunque essere proprio nel destino del bolognese e gli altri pretendenti devono giocoforza fare i calcoli sulla durata (breve) di un eventuale contratto con Brackley.

Sainz, la Red Bull e Perez... Anche quella della Red Bull resta un'ipotesi per Carlos Sainz, ma ora c'è da fare i conti con le ultime buone prestazioni di un redivivo Sergio Perez. L'andamento del messicano impone al team di valutare se mantenere la stabilità nella coppia di piloti; d'altra parte è lo stesso team ad essere in questo momento totalmente instabile per il caso Horner e tutti i suoi derivati, cosa che non rende certa al 100% la permanenza di Verstappen al di là delle parole dello stesso team principal Horner. In questo contesto delineato, l'entourage di Sainz si guarda attorno e parla con tutti alla ricerca della soluzione migliore. E Audi, a differenza degli altri, al momento mette sul piatto un'offerta molto importante. Al momento...