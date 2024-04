70 anni di Patrese: la sua lunga carriera in F1

Il debutto in Shadow e gli inizi in Formula 1

Dopo aver debuttato con la Shadow nel Gran Premio di Monaco, nel 1977, la carriera di Patrese è caratterizzata da diversi successi. La prima vittoria arriva al GP di Monaco nel 1982 con la Brabham, nel modo più rocambolesco possibile. La gara è caratterizzata da troppi ritiri e incidenti. Anche Patrese finisce in testacoda, ma riesce a ripartire, a tagliare il traguardo e scopre di aver vinto solo al momento della premiazione. Dopo due stagioni poco brillanti in Alfa Romeo (sponsorizzata da Benetton) Patrese, tramite l’intervento di Bernie Ecclestone, torna alla Brabham, in coppia con Elio De Angelis, anche se non riesce a conquistare grandi risultati.