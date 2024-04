Il pilota spagnolo in cerca di una sistamazone per la prossima stagione: "Tutte le opportunità aperte e questo è positivo. Ma non voglio attendere tutto l'anno per definire dove andrò. La priorità a chi mi permette di vincere". Il Mondiale è in Cina: tutto il fine settimana è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

GP CINA, TUTTA LA CONFERENZA PILOTI