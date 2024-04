L'episodio si è verificato nell'unica sessione di prove libere del weekend: le fiamme si sono sviluppate sull'erba secca in curva 7, forse provocate dalle scintille scaturite al passaggio delle monoposto. Pronto l'intervento con gli estintori. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

GP CINA, LA CRONACA DELLE LIBERE