Oggi, venerdì 19, si scende in pista per la prima sessione di prove libere, in diretta dalle 5.30 del mattino. Il weekend cinese sarà anche il primo della stagione con il format aggiornato della Sprint : sempre venerdì, alle 9.30 , sarà già tempo di qualifiche per la gara breve, che scatterà alle 5 del mattino di sabato 20 aprile. Poi alle 9 di nuovo in pista per le qualifiche che definiranno l’ordine di partenza del GP. Domenica la gara , in esclusiva live a partire dalle 9 . Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené , con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti pre e post gara con Vicky Piria . Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli .

In pista anche SBK, WRC, IndyCar e Lamborghini Super Trofeo

Torna in pista anche la Superbike, impegnata ad Assen con il Round d’Olanda, tutto da vivere su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Sabato la Superpole dalle 10.55, mentre alle 14 sarà la volta di Gara 1. Domenica la Superpole Race alle 11, poi alle 14 si tornerà in pista per Gara 2. Appuntamento europeo anche per il mondiale WRC, con gli equipaggi impegnati nel Rally di Croazia, quarta prova in calendario. Prima diretta sabato alle 10 su Sky Sport Arena e NOW, la seconda alle 16.55 su Sky Sport F1 e NOW. Le prove speciali di domenica saranno live alle 8.30 e alle 16 su Sky Sport Max e NOW. Domenica si vola anche nella costa pacifica degli Stati Uniti per la NTT IndyCar Series: tutti in pista dalle 21.25 per il Grand Prix di Long Beach (Sky Sport F1 e NOW). Nel weekend spazio anche al primo appuntamento stagionale del Lamborghini Super Trofeo, il campionato monomarca dedicato alle vetture di Sant’Agata Bolognese. Sabato alle 17.35 in programma Gara 1, mentre domenica alle 9.40 semaforo verde per Gara 2 (Sky Sport MotoGP e NOW).