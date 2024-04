Lando Norris si prende la prima posizione nella qualifiche Shootout di Shanghai sotto la pioggia: 1^ fila tutta britannica con Lewis Hamilton. Subito dietro Alonso e Verstappen, con le Ferrari che chiudono in 5^ posizione con Sainz e in 7^ con Leclerc. Ecco la griglia di partenza. La gara sabato alle 5 live su Sky e in streaming su NOW

GP CINA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SHOOTOUT