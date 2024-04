Quella dei track limits è una regola che da sempre fa molto discutere in Formula 1. Ma cosa sono i limiti di pista e quali sono le sanzioni che vengono applicate? Ecco cosa dice il regolamento della FIA e perché Norris ha conquistato con merito la pole nelle qualifiche Shootout di Shanghai. GP Cina, il weekend live su Sky e in streaming su NOW GP CINA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SHOOTOUT

Tempi tolti e mai restituiti. Tempi cancellati e poi ricomparsi, come nel caso di Lando Norris, che in questo modo ha guadagnato la pole nelle qualifiche Shootout di Shanghai. Ancora una volta si è aperta la discussione sui track limits, i limiti di pista e l'applicazione del regolamento. Come già accaduto lo scorso anno (Austria, Austin), anche in Cina la classifica è stata condizionata dalle decisioni a tavolino dei commissari.

Perché Norris non è stato penalizzato? Nel caso del britannico della McLaren, il team principal Andrea Stella ha sottolineato come il suo giro fosse stato cancellato perché i commissari avevano immaginato che uscendo largo dall’ultima curva avesse guadagnato anche nel lancio del giro seguente. I dati hanno però evidenziato che Norris era stato rallentato dall'uscita sulla ghiaia, perdendo quasi 3 decimi.

Cosa sono i track limits (o limiti di pista) Semplicemente sono i limiti della pista entro cui devono restare le monoposto nel corso delle qualifiche e della gara. Il regolamento è stato implementato negli ultimi anni per evitare "tagli" del percorso che potessero avvantaggiare un pilota rispetto a un altro. I limiti della pista sono le linee bianche che corrono attorno al bordo del circuito e stabiliscono un confine che i piloti non possono oltrepassare. I piloti non sono autorizzati a superare questi limiti e possono incorrere in una penalità se tutte e quattro le ruote superano il limite definito. Gli steward della FIA possono far scontare una penalità ai piloti se ritengono che sia stato ottenuto un vantaggio.

Cosa dice il regolamento sportivo: l'articolo 33.3 "I piloti devono fare ogni ragionevole sforzo per utilizzare la pista in ogni momento e non possono asciarla senza un giustificato motivo. I piloti saranno giudicati per aver lasciato la pista se nessuna parte della vettura rimane a contatto con essa e, a scanso di dubbi, linee bianche che definiscono i bordi della pista sono considerati parte della pista, ma i cordoli non lo sono. Nel caso in cui una vettura lasci la pista il conducente può rientrare, però, questo può essere fatto solo quando e sicuro per farlo e senza ottenere alcun vantaggio. A discrezione assoluta del direttore di gara può essere data la possibilità di riprendere la posizione che aveva prima di lasciare la pista".

Quali sono le penalità per i track limits? Le violazioni possono comportare sanzioni diverse a seconda della sessione a cui prendono parte i piloti. Durante una sessione di prove libere, qualsiasi violazione comporterà in genere la cancellazione dei tempi sul giro della vettura. Durante le qualifiche, i piloti dovranno anche affrontare la cancellazione del loro tempo sul giro. Nella maggior parte delle curve di una pista, il superamento dei limiti comporterà la cancellazione di quel giro, ma se un pilota commette la violazione nell'ultima curva sul rettilineo dei box, verrà cancellato anche il tempo del giro successivo. Durante un Gran Premio, a ogni pilota sono consentite tre violazioni prima che gli venga mostrata una bandiera bianca e nera: un'ulteriore violazione comporterà una penalità di cinque secondi e una quinta violazione vedrà il pilota inflitto una penalità di 10 secondi.