Carlos Sainz analizza il 7° posto nelle qualifiche di Shanghai: "In Q2 ho fatto un errore, poi però ho recuperato e limitato i danni. Sapevamo di non essere veloci sul giro secco, ma c'è fiducia e faremo meglio in gara". Domani alle 9 il GP della Cina in diretta tv Sky e in streaming su NOW

"Errore mio in Q2, ma ho limitato i danni"

"In Q2 è stato un errore, ho preso il cordolo e la macchina è partita. Non è una cosa ideale, ma ho recuperato bene. Sono riuscito a girare la macchina per impattare e limitare i danni, mi ha permesso di continuare. E' stato un momento brutto. Già in FP1 abbiamo visto che non eravamo veloci sul giro secco, in questo circuito facciamo fatica. Non mi sorprende, ma faremo meglio in gara. Leclerc? Non c'è niente da chiarire e non c'è molto da dire adesso".