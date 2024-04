Charles Leclerc commenta il 4° posto conquistato in Cina, con la Ferrari per la prima volta in stagione fuori dal podio: "Siamo stati sorpresi dal cattivo passo con le Hard, dobbiamo analizzare i dati. Non ci aspettavamo questo passo della McLaren. Oggi il miglior risultato era questo. Gli aggiornamenti? Sono fiducioso".

GP CINA, HIGHLIGHTS