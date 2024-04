Penalità a Ricciardo: 3 posti in griglia a Miami

Oltre al danno, la beffa. Daniel Ricciardo, ritiratosi a Shanghai dopo essere stato tamponato da Lance Stroll, è stato penalizzato dai commissari al termine del GP per aver "superato in regime di safety-car" la Haas di Nico Hulkenberg. Per l'australiano della Racing Bulls tre posti di penalità in griglia a Miami e la decurtazione di due punti sulla patente. Il Mondiale torna il 5 maggio in Florida: diretta Sky e streaming su NOW

