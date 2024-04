Carlos Sainz analizza il 5° posto di Shanghai: "La McLaren ci ha sorpresi, sapevamo che avremmo faticato su questa pista. Per tutto il weekend siamo stati lontani dalla Red Bull. Gli aggiornamenti ci aiuteranno in circuiti come questo"

Carlos Sainz chiude al 5° posto il GP di Cina . Lo spagnolo ha faticato come il compagno Leclerc a portare in temperatura la gomma dura; per la prima volta in stagione la Ferrari ha mancato il podio.

"Siamo stati lontani dalla Red Bull per tutto il weekend"

"La McLaren è stata una sorpresa, noi siamo stati molto lontani dalla Red Bull in questo weekend. Già al simulatore avevo visto che sarebbe stata una pista difficile, siamo stati lenti per tutto il weekend. Gli aggiornamenti ci aiuteranno per le prossime gare e in piste come Shanghai. Red Bull ha portato un upgrade e si vede. Vediamo cosa succederà".