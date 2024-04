Che la Cina sarebbe stata la gara più temuta del pacchetto iniziale in casa Ferrari era risaputo. Con i podi e il successo in Australia era venuta un po' di acquolina in bocca. In attesa degli aggiornamenti, questa monoposto paga al sabato. Oggi ha pagato anche in gara. Guarda il video. Il Mondiale torna il 5 maggio a Miami: diretta Sky e streaming su NOW

