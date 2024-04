Il team principal analizza la prestazione della Ferrari, con Leclerc 4° e Sainz 5° a Shanghai: "Dobbiamo fare un lavoro migliore al sabato, partire così dietro non aiuta. Questo weekend non abbiamo estratto il potenziale della macchina. Al via è una giungla, nessun dramma per il duello Sainz-Leclerc. Gli aggiornamenti arriveranno, in fabbrica stanno spingendo come dei pazzi". Guarda il video.

GP CINA, HIGHLIGHTS