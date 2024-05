All'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola svelata la versione speciale di una delle naked più amate di cui Ayrton Senna fu tra i primissimi proprietari. Una serie limitata a 341 esemplari: 3 come i titoli iridati conquistati da Ayrton; 41 come le gare in cui è salito sul gradino più alto del podio. Tutto il weekend della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

GP IMOLA, CONFERENZA PILOTI